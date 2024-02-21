Мир 21 февраля 2024, 00:04 Эстония захотела стать примером для конфискации российских активов в пользу Украины ERR: в Эстонии обсудили возможность передачи замороженных активов РФ Украине РИА «Новости»

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Специалисты в области внешней политики и безопасности в Эстонии обсудили возможность конфискации российских замороженных активов и передачи их Украине. Эксперты на заседании конституционной комиссии парламента отметили, что Эстония должна подать пример другим странам в этом деле, об этом написали на сайте эстонского телерадиовещания ERR.

В издании отметили, что законопроект о передаче Украине активов РФ уже прошел первое чтение в парламенте. В Эстонии заморожено 38 миллионов евро российских активов.

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Постпред Эстонии при ЕС Айво Орав заявил, что общие решения не возникают сами по себе, их кто-то должен возглавлять.

«Если Эстония своими действиями покажет, что можно создать юридически безупречный механизм передачи конфискованных у России активов, то будет больше уверенности, что другие страны последуют этому примеру», — заявил Орав.

Евросоюз не пришел к единому мнению по поводу использования доходов, полученных от замороженных активов России. Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что полной договоренности пока нет.