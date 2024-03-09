09 марта 2024, 17:49
Эстония захотела сделать обязательным наличие бомбоубежищ в новых зданиях
ERR: власти Эстонии хотят сделать обязательным наличие убежищ в новых домах
Эстонское правительство рассматривает возможность сделать обязательным наличие бомбоубежищ в новых жилых домах и общественных зданиях. Об этом сообщил сайт государственного телерадиовещания ERR.
Согласно опыту Финляндии, укрытие увеличивает стоимость возведения жилья всего на 1-2%. Бомбоубежище станет обязательным для зданий, площадь которых превышает 1,2 тысячи квадратных метров.
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Согласно плану, укрытия необходимо оснастить автономным освещением, отдельным водопроводом и канализацией, а также двумя выходами. При этом девелоперы считают, что строительство зданий станет значительно дороже.
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в феврале оказался в киевском бомбоубежище. В тот момент в столице Украины включали сирены воздушной тревоги.
Строительство
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