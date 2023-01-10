Мир 10 января 2023, 05:29 Эстония захотела опередить ЕК в планах по захвату российских активов для передачи Украине — СМИ Bloomberg: Эстония планирует предоставить план ареста российских активов к концу января РИА «Новости»

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Эстония намерена предоставить к концу января юридически обоснованный план захвата замороженных российских активов для передачи средств Украине. Прибалтийская страна планирует сделать это раньше, чем Еврокомиссия разработает соглашение для всего Евросоюза, сообщило агентство Bloomberg.

Правовая база должна появиться к концу января, план ареста российских активов правительство Эстонии поручило разработать в конце декабря. В Таллине готовы передать замороженные активы в поддержку Украине, говорится в материале агентства, если удастся преодолеть сложные юридические препятствия.

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О намерении Эстонии самостоятельно создать механизм передачи Украине замороженных российских финансовых активов МИД страны сообщил 4 января. Сумма составляет 17 миллиардов евро.

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Власти Германии передадут Украине замороженные российские активы, если это станет возможно юридически и союзники поступят аналогичным образом. Эта ситуация создаст опасный прецедент, при котором каждое государство начнет забирать то, что посчитает нужным, заявил спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

Россия получит полное право конфисковать активы Германии, если немецкие власти примут решение изъять финансы РФ в пользу Украины.