Эстония выслала одного российского дипломата

Эстонские власти решили выслать из страны российского дипломата. Посла РФ в Таллине Александра Петрова вызвали в МИД Эстонии, чтобы вручить ноту об объявлении персоной нон грата одного из сотрудников посольства, сообщило РИА «Новости».

МИД Эстонии объяснил, что это решение — ответ на высылку из Петербурга эстонского консула Марта Лятте. Внешнеполитическое ведомство отметило, что такой принцип взаимности предусматривает международная практика дипломатии.

В министерстве выразили надежду, что это решение не навредит двусторонним отношениям, ведь Эстония заинтересована, чтобы они были добрососедскими и конструктивными. Но в Таллине считают, что Россия выбрала недружелюбный путь в общении с Евросоюзом.

Консула Эстонии задержали в Петербурге 6 июля. В ФСБ сообщили, что дипломата поймали с поличным при получении материалов закрытого характера, которые ему передавал россиянин. МИД РФ объявил Лятте персоной нон грата, потребовав покинуть страну в течение двух суток. МИД Эстонии назвал задержание консула провокацией.