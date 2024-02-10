Мир 10 февраля 2024, 18:07 Эстония вынудила бизнес отказаться от работы с Россией Поверенный Салимуллин: Эстония давит на бизнес и не дает работать с Россией РИА «Новости»

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Эстония оказывает давление на своих предпринимателей. Временный поверенный в делах России Ленар Салимуллин в Таллине рассказал РИА «Новости», что страна вынуждает бизнес отказаться от кооперации с российской стороной.

«Взяв курс на ужесточение санкционного давления на Россию и ее международную „изоляцию“, эстонское руководство оказывает беспрецедентное давление на представителей местных деловых кругов», — заявил он.

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Предпринимателей вынуждают отказываться от взаимовыгодных отношений с партнерами даже в не попавших под рестрикции отраслях. Из-за этого объемы двусторонней торговли сокращаются.

При этом страдают сами эстонцы. Даже деревообрабатывающая промышленность без российского сырья оказалась «на грани выживания». В промышленном и пищевом производстве — спад.

Ранее эстонские власти отменили концерт певицы Клавы Коки в Таллине и запретили ей въезд в страну до 2027 года. Артистку не пустили из-за поддержки специальной военной операции.