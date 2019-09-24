Эстония увеличила расходы на оборону до 615 млн евро на 2020 год

По данным издания, к упомянутой сумме добавятся расходы на прием союзнических войск. Речь идет о десяти с половиной миллионах евро.

«Кроме того, расходы на оборону будут дополнены оборонными инвестициями в объеме 20 миллионов евро», — уточняется в сообщении кабинета министров.

Также Таллин укрепит обороноспособность государства масштабными закупками снаряжения.