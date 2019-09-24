  • Эстония увеличила расходы на оборону до 615 млн евро на 2020 год

    24 сентября 2019, 20:38

    Артур Блянихов

    Эстонское правительство одобрило бюджет страны на следующий год. В частности, расходы на оборону вырастут с 585 миллионов евро до 615 миллионов. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на портал кабмина республики.

    По данным издания, к упомянутой сумме добавятся расходы на прием союзнических войск. Речь идет о десяти с половиной миллионах евро.

    «Кроме того, расходы на оборону будут дополнены оборонными инвестициями в объеме 20 миллионов евро», — уточняется в сообщении кабинета министров.

    Также Таллин укрепит обороноспособность государства масштабными закупками снаряжения.