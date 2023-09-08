Мир 08 сентября 2023, 21:30 Эстония станет первой страной ЕС, узаконившей изъятие российских активов — СМИ Bloomberg: Эстония первая в ЕС узаконит изъятие подпавших под санкции активов РФ РИА «Новости»

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Эстония может стать первой европейской страной, которая в 2023 году узаконит конфискацию активов России, попадающих под ограничения. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на заявление главы эстонского МИД Маргуса Цахкну.

«Цахкна заявил, что правительство Таллина одобрит законопроект в течение двух недель, прежде чем отправить его в парламент», — сказано в сообщении.

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Авторы публикации отметили, что Таллин призвал ЕС к осуществлению общеевропейского плана, потому что это решит юридические тонкости, связанные с конфискацией замороженных активов. По мнению Цахкну, подобный шаг «ударит по Москве и российскому бизнесу».

Ранее в министерстве финансов США оценили заблокированные российские активы в 280 миллиардов долларов. В ведомстве подчеркнули, что специалисты из Еврокомиссии, США, Австралии, Канады, Германии, Великобритании, Франции, Италии и Японии решили удерживать активы до тех пор, пока Россия не возместит «причиненный ущерб Украине».