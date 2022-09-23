Эстония сократит штаб посольства в Белоруссии по требованию страны | 360°

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Мир

24 сентября 2022, 19:51

Военный с позывным «Горец» поддержал референдумы о присоединении к России

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24 сентября 2022, 19:47

Сборная России по футболу одержала первую победу с ноября прошлого года

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24 сентября 2022, 19:13

«На Украине была не жизнь». Голосующие из Мариуполя рассказали, почему референдум был необходим

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24 сентября 2022, 19:06

Украину раскритиковали за призыв к ядерному удару по России

Армия

24 сентября 2022, 19:02

Михаил Мизинцев стал новым замглавы Минобороны. Что важно о нем знать

Власть

24 сентября 2022, 18:43

«Бронь» от частичной мобилизации предложили давать не всем айтишникам

Подмосковье

24 сентября 2022, 18:41

Благоустройство бульвара Мира в Шатуре завершат в октябре

Эксклюзив

24 сентября 2022, 18:38

«От радости хочется плакать». Уроженка Донецка сказала, что давно ждала референдума

Мир

24 сентября 2022, 18:33

Поляки выступили против украинизации страны

Мир

23 сентября 2022, 23:31

Эстония сократит штаб посольства в Белоруссии по требованию страны

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Белоруссия потребовала от Эстонии сократить штат посольства в Минске. Об этом сообщила «Политика сегодня».

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Эстония сократит штат дипломатического представительства до одного дипломата и одного работника технического персонала. Нововведение вступит в силу с 1 октября.

Дипломатия

Белоруссия

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