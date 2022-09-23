Эстония сократит штаб посольства в Белоруссии по требованию страны | 360°

Мир 23 сентября 2022, 23:31 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Эстония сократит штаб посольства в Белоруссии по требованию страны

Читать 360tv в

Белоруссия потребовала от Эстонии сократить штат посольства в Минске. Об этом сообщила «Политика сегодня».

Реклама

Эстония сократит штат дипломатического представительства до одного дипломата и одного работника технического персонала. Нововведение вступит в силу с 1 октября.

0 0 0 0 0 0