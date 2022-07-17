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    17 июля 2022, 00:25

    Эстония рассчитывает получить американские РСЗО HIMARS до конца 2025 года

    Эстония надеется получить РСЗО HIMARS американского производства в 2025 году

    Юлия Шелковенко

    Власти Эстонии рассчитывают получить шесть ракетных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и боеприпасы к ним к концу 2025 года, заявил руководитель центра оборонных инвестиций Магнус-Вальдемар Саар. Его слова привело РИА «Новости».

    Эстония рассчитывает получить американские РСЗО HIMARS до конца 2025 года

    В США одобрили сделку по продаже Эстонии ракетных систем на 500 миллионов долларов. По словам Саара, эстонские власти через несколько недель будут располагать проектом договора.

    «Договор правительства США с производителем уже действует, и на самом деле производство уже началось», — пояснил он.

    Руководитель центра оборонных инвестиций уверен, что с помощью HIMARS Эстония укрепит свой военный потенциал. Эти установки стоят на вооружении во многих странах, в том числе на Украине.

    В Минобороны Украины не исключили, что военные будут применять HIMARS против Крыма.