Эстония рассчитывает получить американские РСЗО HIMARS до конца 2025 года

Власти Эстонии рассчитывают получить шесть ракетных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и боеприпасы к ним к концу 2025 года, заявил руководитель центра оборонных инвестиций Магнус-Вальдемар Саар. Его слова привело РИА «Новости».

В США одобрили сделку по продаже Эстонии ракетных систем на 500 миллионов долларов. По словам Саара, эстонские власти через несколько недель будут располагать проектом договора.

«Договор правительства США с производителем уже действует, и на самом деле производство уже началось», — пояснил он.

Руководитель центра оборонных инвестиций уверен, что с помощью HIMARS Эстония укрепит свой военный потенциал. Эти установки стоят на вооружении во многих странах, в том числе на Украине.

В Минобороны Украины не исключили, что военные будут применять HIMARS против Крыма.