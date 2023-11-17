Мир 17 ноября 2023, 20:23 Эстония привезла в Нарву противотанковые «зубы дракона» Postimees: Эстония привезла противотанковые «зубы дракона» на границу с Россией РИА «Новости»

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Эстония привезла в Нарву противотанковые заграждения «зубы дракона» для сдерживания нелегальных мигрантов из России. Об этом сообщило издание Postimees со ссылкой на руководителя Нарвского погранпункта Марека Лийвы.

По информации издания, ночью 17 ноября в Нарву прибыл грузовик с пирамидальными конструкциями, которые используются для препятствования перемещению техники.

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«Мы подготовили эти бетонные блоки на случай, если правительство Эстонии решит по примеру наших соседей ограничить въезд в страну из РФ, чтобы сдержать волну нелегальных мигрантов», — рассказал Марек Лийва.

«Зубы дракона» будут препятствовать движению транспорта на мосту, когда закроется Ивангородский пограничный пункт, что произойдет 1 февраля 2024 года.

Эстония не исключила вероятность перекрытия ряда КПП на границе с Россией. В зависимости от ситуации на границе это может означать частичное или полное закрытие пограничных пунктов.