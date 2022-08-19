Эстония предложила принять восьмой пакет санкций против России

Правительство Эстонии обратится в Европейскую комиссию с официальным запросом на принятие восьмого пакета санкций против России. Об этом агентству BNS сообщил глава Министерства иностранных дел прибалтийского государства Урмас Рейнсалу.

«Мы намерены настоять на внесении в санкционный список дополнительных лиц, а также потребуем расширить ограничения в области торговли, энергетики и экономики», — сообщил он.

Глава эстонского дипломатического ведомства подчеркнул, что страна ведет большую работу по достижению соглашения между странами — участниками Евросоюза касаемо визовой политики в отношении россиян и расширения списка санкций.

Ранее экономист Василий Колштанов допустил, что Евросоюз ограничит выдачу виз россиянам. По его словам, ЕС способен пойти на «выдавливание» русских людей из своих стран.

Аналитик Владимир Адрианса заявлял, что санкции против России стали для многих европейских стран выстрелом себе в ногу.