Эстония подала заявку на пост наблюдателя в Арктический совет

В тексте заявления говорится, что Эстония — это самая северная неарктическая страна, но на нее напрямую влияют все события, которые происходят за полярным кругом. При этом она может поделиться опытом исследований и предложить множество путей для устойчивого развития Арктики.

«Мы чувствуем непосредственное влияние изменения климата. Арктика — это лакмусовая бумажка для изменения климата. В июле 2020 года была зафиксирована самая высокая температура в Арктике. Нам нужны быстрые и научно обоснованные действия», — говорится в заявлении.

В ведомстве отметили, что близость к территории позволит ученым страны быстро находить решение вопросов для сохранения экологии, безопасности и благополучия региона. В частности, Эстония готова предложить свои чистые технологии и достижения в области здравоохранения.

Кроме того, в ведомстве напомнили о связях эстонцев с коренными народами Арктики. Все они принадлежат к единому финно-угорскому семейству.

Заявку Эстонии участники Арктического совета рассмотрят в мае следующего года. В международную организации по сотрудничеству в области охраны окружающей среды и развития полярных районов входят Россия, Дания, Исландия, Канада, Норвегия, США, Финляндия и Швеция.