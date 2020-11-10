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    10 ноября 2020, 02:33

    Эстония подала заявку на пост наблюдателя в Арктический совет

    Анатолий Минкин

    Состав из 13 государств наблюдателей международной организации Арктический совет может пополнится Эстонией. Северная балтийская республика подала соответствующее заявление. Об этом говорится на официальном сайте МИД страны.
    Эстония подала заявку на пост наблюдателя в Арктический совет

    В тексте заявления говорится, что Эстония — это самая северная неарктическая страна, но на нее напрямую влияют все события, которые происходят за полярным кругом. При этом она может поделиться опытом исследований и предложить множество путей для устойчивого развития Арктики.

    «Мы чувствуем непосредственное влияние изменения климата. Арктика — это лакмусовая бумажка для изменения климата. В июле 2020 года была зафиксирована самая высокая температура в Арктике. Нам нужны быстрые и научно обоснованные действия», — говорится в заявлении.

    В ведомстве отметили, что близость к территории позволит ученым страны быстро находить решение вопросов для сохранения экологии, безопасности и благополучия региона. В частности, Эстония готова предложить свои чистые технологии и достижения в области здравоохранения.

    Кроме того, в ведомстве напомнили о связях эстонцев с коренными народами Арктики. Все они принадлежат к единому финно-угорскому семейству.

    Заявку Эстонии участники Арктического совета рассмотрят в мае следующего года. В международную организации по сотрудничеству в области охраны окружающей среды и развития полярных районов входят Россия, Дания, Исландия, Канада, Норвегия, США, Финляндия и Швеция.