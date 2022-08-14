Эстония озвучила причины отказа от сотрудничества с Китаем в формате «16+1»
Глава МИД Эстонии Рейнсалу: страна выйдет из формата «16+1» из-за отказа КНР осудить СВО
Отказ Китая осудить спецоперацию России на Украине повлиял на решение Эстонии прервать сотрудничество с КНР в формате «16+1». Об этом в интервью Bloomberg заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.
«Это [отказ осудить спецоперацию] определенно было фактором, который мы учитывали при принятии решения. Перед этим мы проконсультировались с рядом союзников», — сообщил Рейнсалу.
Глава МИД отметил, что формат «16+1» не имел значительного политического успеха, в дальнейшем Таллин планирует вести переговоры с Пекином через Евросоюз.
Источник издания утверждает, что Эстония и Латвия добивались того, чтобы и другие страны также отказались от сотрудничества с Китаем. Несколько стран рассматривают такую возможность, но все будет зависеть от лидера, который на тот момент будет у власти.
Формат «16+1» носит торгово-эконормический характер и охватывает вопросы культуры, туризма и науки. По такому формату сотрудничают Китай и страны Восточной и Центральной Европы.