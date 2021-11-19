Эстония отправила в Литву 105 км колючей проволоки

На фоне обострения миграционного кризиса Литва и Эстония расширили партнерство по вопросам гуманитарной поддержки. За последнее время Вильнюс получил от Таллина 105 километров колючей проволоки, которая будет использована для сооружения забора на границе с Белоруссией. В свою очередь, Эстония направила своему соседу 20 сотрудников и два дрона.

О взаимной гуманитарной помощи двух стран сообщил заместитель министра внутренних дел Литвы Арнольдас Абромавичюс на встрече со своим эстонским коллегой Рейном Таммсааром.

«Эстонская военная полиция прислала одного кинолога и двух сотрудников (всего — трех сотрудников), а эстонская служба полиции и охраны границ прислала 13 сотрудников, двух кинологов и два дрона с операторами (всего — 17 сотрудников), оказывающих помощь в пресечении возросших потоков незаконных мигрантов на границе Литвы и Белоруссии» — говорится в сообщении на сайте литовского МВД.

Гуманитарная помощь была расширена после того, как на границах ЕС и Белоруссии обострилась ситуация с мигрантами. Основной удар миграционного кризиса пришелся на Польшу. Там пропускные пункты буквально штурмуют тысячи человек. Польские власти бросили на охрану границ дополнительные силы. Варшава обвиняет в создании кризиса Минск. Белорусский президент Александр Лукашенко не исключил, что некоторые силовики и вправду могли помогать мигрантам.