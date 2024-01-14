Мир 14 января 2024, 15:21 Эстония отказалась высылать из страны украинских мужчин Премьер Каллас: Эстония решила не высылать украинцев мобилизационного возраста Unsplash

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Эстония не будет высылать из страны украинских мужчин мобилизационного возраста. Об этом в изданию The Kiev Independent заявила премьер-министр Кая Каллас.

Премьер-министр обсудила вопрос высылки украинцев с президентом Владимиром Зеленским, который приезжал в Таллин 11 января.

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Каллас исключила возможность депортации, так как граждане Украины находятся в Эстонии на законных основаниях. Она объяснила, что Евросоюз предоставил украинцам временную защиту, поэтому эстонская сторона не будет их высылать.

«Это задача Украины — обращаться к находящимся здесь людям и приглашать их обратно», — отметила Каллас.

Ранее украинский министр обороны Рустем Умеров объявил о планах привлечь к военной службе украинцев, которые уехали за рубеж. Оборонное ведомство планирует рекрутировать граждан Украины в возрасте от 25 до 60 лет.

В январе Умеров сообщил о подготовке новой версии законопроекта о мобилизации. Документ доработали и обновили с учетом предложений, высказанных на заседаниях комитета по национальной безопасности.