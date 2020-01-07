Эстония отказалась ратифицировать договор о границе с Россией

При этом он отметил, что власть не пойдет на принятие договора даже если Россия первой его ратифицирует.

Хенн Пыллуаас пояснил, что в случае вступления в силу уже подписанного документа Эстония автоматически аннулирует Тартуский мирный договор от 1920 года и возможность вернуть территории, которые он предусматривал.

Речь идет о Печорском районе Псковской области и части Кингисеппского района Ленинградской области. После Великой Отечественной войны Эстонская ССР вернула эти территории в состав РСФСР.

«Ничего делать не следует. Несомненно, нам не следует его ратифицировать. Если мы заключим новый договор о границе и откажемся от тех территорий, это будет иметь огромные юридические последствия. <…> Это исключительно опасный путь», — подчеркнул спикер парламента Эстонии.

Новый пограничный договор между Россией и Эстонией подписали в феврале 2014 года министры иностранных дел Сергей Лавров и Урмас Паэт. В парламенте балтийской республики закон прошел первое чтение в ноябре 2015 года. В Госдуме пока еще даже не рассматривали этот документ.

Это не первый раз, когда спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас обвинил Россию в аннексии территорий. В ноябре этого года на своей странице в Facebook он написал, что Москва заняла около 5% территории Эстонии. В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подобные высказывания неприемлемы.

О необходимости пересмотра границ Эстонии власти объявили еще в 1991 году после выхода из состава Советского Союза. Тогда они признали, что все документы, принятые Верховным советом Эстонской ССР потеряли юридическую силу.