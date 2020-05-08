Эстония отказалась покупать электроэнергию у России
Эстонский лидер Керсти Кальюлайд объявила о намерении республики подключиться к центральноевропейской электросети и отказаться от покупок электроэнергии у России. Об этом сообщил «Царьград».
«Три страны Балтии напрямую не будут закупать электроэнергию с российского рынка», — предупредила президент.
По ее словам, это решение долгосрочное и является шагом вперед в техническом плане. Она заметила, что это позволит избавиться от демпинга РФ на европейском рынке энергоресурсов.