    24 февраля 2020, 22:20

    Эстония отказалась от притязаний на территорию РФ

    Анастасия Кукова

    У Эстонии нет территориальных претензий к соседям, так как в противном случае Таллин никогда бы не смог войти в НАТО. В Брюсселе поверили в обещание заключить пограничный договор с Россией, и республика сдержит слово.
    Эстония отказалась от притязаний на территорию РФ

    Об этом в ходе выступления в честь 102-й годовщины независимости республики в городе Вильянди заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

    «Мы пообещали своим союзникам: у Эстонии нет территориальных притязаний к своим соседям», — приводит ее слова «Интерфакс».

    Кальюлайд признала, что пограничный договор с Россией все еще не ратифицирован, но подчеркнула, что Таллин намерен «последовательно пытаться совершить этот шаг». Президент уточнила, что Эстония после Второй мировой войны живет в границах, «отличающихся от предвоенных».

    «Это не означало отказа от Тартуского мирного договора. Нет», — подчеркнула президент.

    Упомянутый договор Эстония и Россия подписывали дважды. Но парламент республики так его и не ратифицировал. Эстонские ревизионисты требуют от Москвы вернуть псковские Печоры и правый берег реки Нарвы.

    Комментируя заявление президента Эстонии, губернатор Псковской области Михаил Ведерников предложил ей вспомнить битву на Чудском озере и посетить памятник Александру Невскому. По его мнению, это окажет на Кальюлайд отрезвляющее воздействие.