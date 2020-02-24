Эстония отказалась от притязаний на территорию РФ

У Эстонии нет территориальных претензий к соседям, так как в противном случае Таллин никогда бы не смог войти в НАТО. В Брюсселе поверили в обещание заключить пограничный договор с Россией, и республика сдержит слово.

Об этом в ходе выступления в честь 102-й годовщины независимости республики в городе Вильянди заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

«Мы пообещали своим союзникам: у Эстонии нет территориальных притязаний к своим соседям», — приводит ее слова «Интерфакс».

Кальюлайд признала, что пограничный договор с Россией все еще не ратифицирован, но подчеркнула, что Таллин намерен «последовательно пытаться совершить этот шаг». Президент уточнила, что Эстония после Второй мировой войны живет в границах, «отличающихся от предвоенных».

«Это не означало отказа от Тартуского мирного договора. Нет», — подчеркнула президент.

Упомянутый договор Эстония и Россия подписывали дважды. Но парламент республики так его и не ратифицировал. Эстонские ревизионисты требуют от Москвы вернуть псковские Печоры и правый берег реки Нарвы.

Комментируя заявление президента Эстонии, губернатор Псковской области Михаил Ведерников предложил ей вспомнить битву на Чудском озере и посетить памятник Александру Невскому. По его мнению, это окажет на Кальюлайд отрезвляющее воздействие.