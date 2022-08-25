Эстония отчаялась исключить Россию из международных организаций

В Эстонии пожаловались на безуспешные попытки изолировать Россию в международных организациях. Глава МИД страны Урмас Рейнсалу отметил, что государство будет и впредь поддерживать подобные инициативы.

Рейнсалу подчеркнул, что во многих случаях Эстония выступала как инициатор таких идей. Слова министра привела пресс-служба ведомства.

«Чрезвычайно важно, чтобы международное сообщество продолжило работу, которую мы ведем <…> в направлении изоляции России», — сказал он.

Глава эстонского МИД признал, что существуют примеры неуспешной политики изоляции РФ. Предотвратить деятельность России в организациях, указал он, не удавалось в том числе «по разным процедурным причинам».

Уточнять, о каких именно международных организациях идет речь, министр не стал. Тем не менее, по его словам, успеха удалось достичь в исключении РФ из Совета Европы, приостановке членства страны в Совете по правам человека ООН и прекращении рассмотрения ее членства в ОЭСР.