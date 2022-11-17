Мир 17 ноября 2022, 03:06 Эстония не увидела угроз для страны после падения ракет в Польше Правительство Эстонии: прямой военной угрозы для страны в настоящий момент нет freepik

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Угрозы безопасности Эстонии в связи с ракетным инцидентом в Польше нет. Об этом заявила премьер-министр Кая Каллас после экстренного заседания по обсуждению этой ситуации. Ее слова опубликовала пресс-служба кабинета министров.

По словам Каллас, ЧП в Польше было изолированным, и к тому же польское правительство приняло решение не задействовать четвертую статью Устава НАТО.

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«В среду мы обсуждали с правительством, есть ли что-то, что мы должны сейчас предпринять. На наших границах сейчас нет прямой военной угрозы», — сказала премьер-министр.

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В правительстве также нашла поддержку идея оказывать Украине еще больше помощи. По мнению главы МИД Урмаса Рейнсалу, это должно заключаться в увеличении поставок военной техники.

15 ноября вечером две ракеты упали на востоке Польши рядом с украинской границей, погибли два человека. Власти республики отметили, что ракета, скорее всего, прилетела с территории Украины. Такую же версию озвучил Пентагон.