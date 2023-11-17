Мир 17 ноября 2023, 10:07 Эстония не исключила перекрытия КПП на границе с Россией Погранслужба Эстонии: некоторые пункты КПП на границе с РФ могут закрыться Unsplash

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Некоторые контрольно-пропускные пункты на границе Эстонии с Россией могут закрыть. Об этом заявила начальник отдела пограничной службы эстонского департамента полиции и погранохраны Вейко Коммусаар.

Она подчеркнула, что въехать через Эстонию в Евросоюз можно только при наличии «законных оснований». Страна внимательно следит за ситуацией в сфере миграции и готова при необходимости предотвратить нелегальное пересечение границы.

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«В зависимости от ситуации на границе это может означать частичное или полное закрытие пограничных пунктов», — процитировал Коммусаара портал Delfi.

По данным сайта эстонского гостелерадио ERR, глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс тоже считает вероятным закрытие КПП на границе с Россией.

Ранее, 16 ноября, о закрытии четырех из девяти контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией заявила Финляндия. Ее власти объяснили это решение большим количеством мигрантов на восточной границе.