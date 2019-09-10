Эстония назвала «головной болью» украинских мигрантов

Украинцев в Польше приравняли к «недолюдям». Ксенофобский скандал уже расцвел Подробнее

«Для Эстонии эти люди — проблема, они отбирают рабочие места у местных жителей и готовы работать за меньшие деньги. Тем самым они создают давление на местные заработки в целом», — заявил Хельме.

Глава МВД Эстонии отметил, что количество мигрантов из Восточной Европы в стране исчисляется десятками тысяч людей. Приезжих их Украины он назвал экономическими мигрантами, которые стремятся получить более выгодные условия и более высокий заработок, чем на родине. По его словам, многие украинцы приезжают в Эстонию поработать на время, а после привыкают к хорошему и остаются жить. Между тем именно по причине миграции коренное население прибалтийской страны существенно сокращается.

«Цифры говорят о том, что процент эстонцев снизился в течение пары последних лет именно по причине миграции из Восточной Европы», — сказал глава МВД.

Ранее сообщалось, что большинство нелегальных мигрантов, задержанных в Польше в 2018 году, оказались украинцами. Количество мигрантов из Украины привело к настоящему скандалу в стране, а недовольство местных жителей дошло до центра мониторинга расистского и ксенофобского поведения, напомнила газета «Взгляд».