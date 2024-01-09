Мир 09 января 2024, 11:05 Эстония направила Украине почти 500 миллионов евро Премьер Каллас: Эстония направила Украине помощь почти на 500 млн евро Unsplash

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Эстония с 2022 года предоставила Украине военную помощь на общую сумму почти 500 миллионов евро. Об этом сообщила эстонский премьер Кая Каллас, ее процитировал портал ERR.

Она отметила, что в следующие четыре года Эстония продолжит направлять на Украину 0,25% от своего ВВП.

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«Если каждая страна внесет по 0,25%, это то, что нужно Украине для победы. <…> Это необходимо и для обеспечения нашей безопасности», — считает Каллас.

Премьер призвала вести в странах последовательную разъяснительную работу о том, почему важно продолжать поддерживать Украину.

По словам Каи Каллас, Эстония также будет выделять по 14 миллионов евро в год на восстановление Украины и связанные с этим инициативы.

Ранее депутат Европарламента от Эстонии Яак Мадисон выяснил, что в его в стране находятся около 35 тысяч украинских беженцев, в том числе семь тысяч людей, которые «не должны были покидать» родину. Он написал письмо украинскому послу в Эстонии Максиму Кононенко, предложив обсудить эту тему, однако ответа не дождался.

Перед этим глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс согласился заняться поиском и выдачей украинцев, подлежащих мобилизации.