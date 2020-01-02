Эстония напомнила России о территориальных претензиях столетней давности

Пыллуаас в своем новогоднем поздравлении напомнил, что 2 февраля исполняется 100 лет со дня подписания Тартуского мирного договора. Документ в том числе устанавливал российско-эстонскую границу. По словам политика, после восстановления независимости Эстония была признана правопреемником государства, образованного в 1918 году, «во всех проявлениях, включая государственную границу».

К вопросам территорий Пыллуаас обращался и раньше. Так, в ноябре 2019 года он потребовал от Москвы «вернуть» прибалтийской республике «аннексированные территории». В ответ на этот выпад пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Кремле подобные высказывания считают неприемлемыми.

Согласно Тартускому договору, подписанному Советской Россией и Эстонией в 1920 году, к Эстонии отходила часть Ленинградской и Псковской областей. Эти территории были возвращены России в 1944 году. Сейчас в Москве договор 1920 года считают не более чем историческим документом, не имеющим сейчас юридической силы. в Эстонии же считают, что договор все еще действует, уточнила «Газета.Ру».