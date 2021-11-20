Эстония начала устанавливать временные заграждения на границе с Россией

В Эстонии военные совместно с сотрудниками полиции и погранохраны приступили к строительству временных заграждений на границе с РФ. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на ERR.

Предполагается, что за счет этой меры в сухом русле реки Нервы удастся обезопасить пограничный участок. Материалы, которые необходимы для строительства, отправили на российско-эстонскую границу вечером 19 ноября.

Власти планируют отремонтировать 2,5 километра, составляющих участок, 21 ноября. Ранее его использовали люди, которые незаконно переходили границу.

«Это будет сигналом для всех, кто пересекает границу, пересохшее русло реки — не подходящее место для пересечения границы», — рассказал Тарво Крууп, префект региона.

Кроме того, строительство началось в северо-восточной части Эстонии, на юго-востоке страны и реке Пиуза.

Эстонские власти отправили более 100 километров колючей проволоки на территорию Литвы. Страна планирует построить забор на границе.