Эстония на три месяца закрыла границу для большегрузов в Нарве

Власти Эстонии приняли решение на три месяца приостановить пропуск грузовых фур через эстонско-российский пограничный переход в Нарве. Об этом на официальном сайтесообщила Эстонская национальная телерадиовещательная корпорация.

Ограничение вступит в силу с 18 августа, оно связано с реконструкцией улицы Тулевику и транзитных дорог со стороны Эстонии. Крупногабаритный транспорт направят через пункты пропуска «Лухамаа» и «Койдула». С российской стороны это «Шумилкино» и «Куничина Гора» в Псковской области.

Старший специалист по охране общественного порядка в Нарве Дмитрий Дьяков заявил, что решение обсуждалось со строителями, операторами зон ожидания на пограничном переходе, налогово-таможенным департаментом и местным департаментом полиции.

Закрытие границы совпало с демонтажем во вторник, 16 августа, танка-памятника Т-34 в Нарве, установленного в память о советских воинах. Это событие вызвало громкий общественный резонанс среди жителей города, которые собрались на стихийный митинг и принесли на место памятника цветы и свечи.