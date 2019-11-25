Эстония может запретить трансляцию российских теллеканалов вслед за Латвией
Власти страны, рассказал порталу эстонского телерадиовещания ERR советник по медиауслугам департамента защиты прав потребителей и технического надзора Пеэтер Соокруус, не настроены на принятие поспешных решений.
«Мы находимся в ситуации анализа, <…> но никакие варианты не исключены», — заметил Соокруус.
Он напомнил, что государства могут по-разному регулировать аудиовизуальную сферу. Правовое пространство здесь разное, как и возможности для реагирования.
На минувшей неделе Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение о приостановке трансляции девяти телеканалов. Ограничения коснулись каналов «Бобер», «Время: далекое и близкое», «Дом Кино», «Дом Кино ПРЕМИУМ», «Музыка Первого», «О!», «Поехали», «Петербург — Пятый канал» и «ТЕЛЕКАФЕ», уточнило РИА «Новости».
Регуляторы Латвии и Литвы, добавил Пеэтер Соокруус, могут принимать решения о трансляции каналов. Департамент защиты пррав потребителей и технического надзора Эстонии подобными полномочиями не наделен.
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«У нас функция немного другая. Мы можем сделать предписание о приостановке трансляции канала на некоторое время, но мы не ведем регулярного мониторинга», — пояснил чиновник.
При появлении нового предприятия, в пакеты которого предполагается включить каналы определенных государств, у эстонского департамента разрешения спрашивать не нужно. В Литве и Латвии ситуация противоположная.
Ситуацию с вероятным запретом трансляции российских телеканалов рассмотрят и в МИД Эстонии. Ведомство намерено консультироваться «латвийскими коллегами и Европейской комиссией по поводу точных причин и оснований для введения санкций».