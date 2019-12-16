Эстония извинилась перед Финляндией за слова о кухарках, управляющих государством

«Президенты провели телефонный разговор по инициативе эстонской стороны 16 декабря. Кальюлайд принесла извинения в связи с интервью Хельме, которое он дал 15 декабря. Президент Финляндии передал по ее просьбе извинения премьер-министру Санне Марин и правительству», — указано в сообщении, которое в понедельник, 16 декабря, распространила канцелярия президента Финляндии. Текст сообщения процитировал ТАСС. Приняла ли самая юная в мире глава правительства извинения эстонского чиновника, не сообщается.

Премьером Финляндии станет 34-летняя девушка Подробнее

Ранее Хельме заявил, что новый премьер-министр Финляндии Санна Марин остается «продавщицей, поднявшейся до премьер-министра». Эстонский чиновник дал понять, что у Марин недостаточно образования и опыта, чтобы руководить правительством.

Марин заняла кресло главы правительства Финляндии 10 декабря 2019 года. В свои 34 года она стала самым молодым действующим премьер-министром в мире. Одновременно это самый юный за всю историю премьер-министр Финляндии. До назначения Марин была министром транспорта и связи. Кроме нее, в правительство страны пришли и другие молодые и симпатичные девушки.