    16 декабря 2019, 15:16

    Эстония извинилась перед Финляндией за слова о кухарках, управляющих государством

    Алексей Сахаров

    Президент Эстонии Керсти Кальюлайд позвонила финскому коллеге Саули Ниинисте, чтобы извиниться за грубость главы эстонского МВД. Март Хельме ранее заявил, что Ленин был прав и «любая кухарка» может управлять государством. Так глава эстонского МВД прокомментировал назначение премьер-министром Финляндии 34-летней Санны Марин.

    «Президенты провели телефонный разговор по инициативе эстонской стороны 16 декабря. Кальюлайд принесла извинения в связи с интервью Хельме, которое он дал 15 декабря. Президент Финляндии передал по ее просьбе извинения премьер-министру Санне Марин и правительству», — указано в сообщении, которое в понедельник, 16 декабря, распространила канцелярия президента Финляндии. Текст сообщения процитировал ТАСС. Приняла ли самая юная в мире глава правительства извинения эстонского чиновника, не сообщается.

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    Ранее Хельме заявил, что новый премьер-министр Финляндии Санна Марин остается «продавщицей, поднявшейся до премьер-министра». Эстонский чиновник дал понять, что у Марин недостаточно образования и опыта, чтобы руководить правительством.

    Марин заняла кресло главы правительства Финляндии 10 декабря 2019 года. В свои 34 года она стала самым молодым действующим премьер-министром в мире. Одновременно это самый юный за всю историю премьер-министр Финляндии. До назначения Марин была министром транспорта и связи. Кроме нее, в правительство страны пришли и другие молодые и симпатичные девушки.