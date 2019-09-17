Эстония испугалась потерять финских туристов из-за российских электронных виз

Посол ЕС отреагировал на введение РФ электронных виз для иностранцев Подробнее

Представитель дипведомства объяснила, что финские туристы могут выбрать для путешествия не Таллин, а Санкт-Петербург.

«Новая визовая система имеет большой потенциал, чтобы негативно повлиять на поездки финских туристов в Эстонию», — сообщила Кбеян.

Ранее российское правительство упростило порядок въезда в Россию для граждан 53 государств через пункты пропуска в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Визу можно бесплатно оформить в интернете. Электронная виза действует в течение 30 дней с момента ее оформления с разрешенным сроком пребывания в России до восьми суток, напомнила «Русская планета».

Такой порядок въезда действует для Дальнего Востока, а с июля 2019 года — для Калининграда. С 2021 года режим выдачи электронных виз планируется ввести по всей стране. Таким образом Россию планируют сделать привлекательной страной для путешествий.