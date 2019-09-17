  • Эстония испугалась потерять финских туристов из-за российских электронных виз

    17 сентября 2019, 00:13

    Ольга Чеснокова

    Новая визовая система начнет действовать в России уже с 1 октября. Иностранцы, желающие посетить Санкт-Петербург, смогут получить бесплатные электронные визы. Нововведение испугало эстонское правительство, которое не хочет потерять финских туристов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на атташе посольства Эстонии в России по вопросам туризма Илона Кбеян.
    Эстония испугалась потерять финских туристов из-за российских электронных виз

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    Представитель дипведомства объяснила, что финские туристы могут выбрать для путешествия не Таллин, а Санкт-Петербург.

    «Новая визовая система имеет большой потенциал, чтобы негативно повлиять на поездки финских туристов в Эстонию», — сообщила Кбеян.

    Ранее российское правительство упростило порядок въезда в Россию для граждан 53 государств через пункты пропуска в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Визу можно бесплатно оформить в интернете. Электронная виза действует в течение 30 дней с момента ее оформления с разрешенным сроком пребывания в России до восьми суток, напомнила «Русская планета».

    Такой порядок въезда действует для Дальнего Востока, а с июля 2019 года — для Калининграда. С 2021 года режим выдачи электронных виз планируется ввести по всей стране. Таким образом Россию планируют сделать привлекательной страной для путешествий.