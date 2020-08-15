facebook_pixel
    15 августа 2020, 02:43

    Эстония и Литва решили отказаться от электроэнергии с БелАЭС

    Кирилл Фролов

    Президенты Литвы и Эстонии договорились добиваться единой позиции балтийских стран в отказе от покупки электроэнергии с «небезопасной Белорусской АЭС». Об этом сообщила пресс-служба литовского президента Гитанаса Науседы.
    Эстония и Литва решили отказаться от электроэнергии с БелАЭС

    Во время встречи с главой Эстонии Керсти Кальюлайд стороны также решили добиваться созыва внеочередной сессии Европейского совета для обсуждения ситуации в Белоруссии.

    Эстония присоединилась к литовскому плану трех шагов с целью деэскалации ситуации в республике.

    Науседа ранее предложил Минску выполнить следующие пункты:

    — отказаться от применения насилия в отношении граждан,

    — освободить задержанных,

    — возобновить диалог с гражданским обществом.

    После этого Литва, Латвия, Польша и Эстония готовы выступить посредниками между властями и гражданским обществом.

    Президент Литвы также заявил, что не считает Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии, поскольку выборы в стране не были свободными.

    В Литву после попытки подать жалобу на результаты голосования уехала кандидат от оппозиции Светлана Тихановская.

    Белорусская АЭС строится «Росатомом» в Гродненской области, в 50 километрах от столицы Литвы Вильнюса. Первый из двух энергоблоков планируется ввести в эксплуатацию в первом квартале 2021 года.

    Новости SMI.FM