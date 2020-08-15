Эстония и Литва решили отказаться от электроэнергии с БелАЭС
Во время встречи с главой Эстонии Керсти Кальюлайд стороны также решили добиваться созыва внеочередной сессии Европейского совета для обсуждения ситуации в Белоруссии.
Эстония присоединилась к литовскому плану трех шагов с целью деэскалации ситуации в республике.
Науседа ранее предложил Минску выполнить следующие пункты:
— отказаться от применения насилия в отношении граждан,
— освободить задержанных,
— возобновить диалог с гражданским обществом.
После этого Литва, Латвия, Польша и Эстония готовы выступить посредниками между властями и гражданским обществом.
Президент Литвы также заявил, что не считает Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии, поскольку выборы в стране не были свободными.
В Литву после попытки подать жалобу на результаты голосования уехала кандидат от оппозиции Светлана Тихановская.
Белорусская АЭС строится «Росатомом» в Гродненской области, в 50 километрах от столицы Литвы Вильнюса. Первый из двух энергоблоков планируется ввести в эксплуатацию в первом квартале 2021 года.