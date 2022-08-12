Эстония и Финляндия решили создать совместную систему ПРО

Эстония и Финляндия ведут переговоры о создании общей системы противоракетной обороны (ПРО). Об этом новый министр обороны Эстонии Ханно Певкур рассказал в интервью финскому изданию Iltalehti.

«Нам нужно объединить нашу береговую оборону. Дальность действия эстонских и финских ракет превышает ширину Финского залива. Это значит, что мы объединяем нашу ПРО и делимся друг с другом всей информацией», — сказал министр.

Он уверен, что совместная эстоно-финская ПРО «закроет» Финский залив для российских военных кораблей. Певкур также полагает, что инициатива реализуется, когда Финляндия вступит в НАТО.

«Балтийское море является внутренним морем НАТО, когда к НАТО присоединились Финляндия и Швеция. Ситуация изменится по сравнению с тем, что есть сегодня», — заявил чиновник.

Ранее на границе Эстонии и России образовались огромные автомобильные пробки. Затор вызван большим количеством машин, направляющихся в Россию, и долгим досмотром.