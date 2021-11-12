Эстония готова построить на границе с Россией забор из колючей проволоки из-за мигрантов из Белоруссии

Эстонские военные готовы установить на границе с Россией забор из колючей проволоки протяженностью 130 километров. Такие меры они хотят принять, чтобы подготовиться «к возможной гибридной атаке на страну». Об этом сообщил министр обороны Калле Лаанет.

Его слова процитировало РИА «Новости».

«Инженерный батальон Сил обороны готов при необходимости внести свой вклад в установку заграждения в 130 километров из колючей проволоки на восточной границе (с Россией — прим. ред.)», — отметил он.

Лаанет подчеркнул, что Белоруссия продолжает умышленную эскалацию гибридной атаки на границе с Польшей и Литвой. Из-за этого необходимо принять меры, чтобы защитить государственную границу. У Эстонии нет общей границы с Белоруссией, откуда в соседние страны в последнее время все чаще пытаются попасть нелегальные мигранты. При этом власти Эстонии опасаются, что они могут попытаться попасть в страну не напрямую, а из России.

Министр отметил, что Эстония каждый день общается с союзниками, готовясь координировать общие действия, если ситуация на границах ЕС обострится. Лаанет подчеркнул, что страна готова не только разместить заградительную проволоку, но и уже начала сотрудничать с департаментом полиции и погранохраны а также вооруженным ополчением «Кайтселиит», чтобы поддерживать сохранность границы.