«Есть все условия». Россию призвали укрепить отношения с Китаем | 360°

Мир 31 октября 2022, 00:37 «Есть все условия». Россию призвали укрепить отношения с Китаем Первый вице-спикер ГД Мельников призвал укрепить отношения с Китаем РИА "Новости"

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Сейчас сложились наиболее благоприятные условия для укрепления отношений России и Китая. Об этом заявил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников. Его слова привел ТАСС.

Как подчеркнул Мельников, во взаимоотношениях России и Китая не всегда все было гладко, но сейчас они находятся на беспрецедентно высоком уровне.

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«Сегодня есть все условия, чтобы помогать новому поколению проводников народной дипломатии, укреплять социальную базу российско-китайских отношений», — отметил первый вице-спикер.

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Он выступал на мероприятии, посвященном 65-летию Общества российско-китайской дружбы (ОРКД). Мельников напомнил, что в 2001 году Россия и Китай заключили Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Этот документ позволил расширить сферу работы ОРКД.

«Несмотря на трудности, [участники ОРКД] активно и настойчиво продолжали свою деятельность. Общество российско-китайской дружбы помогло сберечь традиционные добрые чувства граждан России и Китая друг к другу», — сказал первый вице-спикер ГД.

Он добавил, что деятельность общества способствовала нормализации отношений двух стран и достижению уровня всеобъемлющего партнерства.