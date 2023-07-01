Мир 01 июля 2023, 19:23 «Есть все основания». Зеленский собрался ждать сигнал для принятия Украины в НАТО Президент Зеленский заявил, что для приглашения Украины в НАТО есть все основания President.gov.ua / CC BY 4.0 / Википедия

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Президент Украины Владимир Зеленский считает, что есть все основания для приглашения страны в НАТО на саммите альянса, который пройдет 11–12 июля в Вильнюсе. Об этом сообщил ТАСС.

«Сегодня есть все основания для того, чтобы предоставить Украине приглашение к членству в НАТО», — заявил он.

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Зеленский считает, что от саммита нужен «очень четкий и понятный сигнал» о том, что Украина может стать равноправным членом военно-политического блока. Замораживать конфликт в какой-либо форме в стране президент категорически не согласен.

При этом страну позвали лишь на поля саммита НАТО, а не собственно на него. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обиделся на это, хотя украинские власти и не должны были рассчитывать на большее.

Однако Украина продолжает политику ультиматумов. Она открыто предупредила НАТО: не дадите членство — президент Владимир Зеленский не приедет на саммит в Вильнюсе.