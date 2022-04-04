«Есть такое отношение, что им теперь все должны помогать» Жительница Австрии рассказала о поведении беженцев с Украины

Жительница Австрии, переехавшая в город Иннсбрук несколько лет назад, рассказала о поведении беженцев с Украины. По ее словам, местные не рады наплыву такого количества человек. Об этом написал сайт NEWS.ru.

«Слышала от своих польских друзей: есть такое отношение, что им теперь все должны помогать. У знакомой полячки в парикмахерскую пришла украинка и говорит: „Давайте стригите меня, платить не буду“. Есть такие истории, но это, скорее всего, минимально, то есть не все такие», — рассказала она.

Женщина добавила, что из-за прибытия беженцев в стране растут цены на продовольствие и другие товары. В какой-то степени появилось напряжение.

«Обычные люди этому не рады. Я сама знаю, что до украинских беженцев австрийцы не хотели и других. По сравнению с Германией Австрия поменьше принимает беженцев. Люди не рады, и так здесь цены дорожают и кризис, возможно, не за горами в связи с этой ситуацией. Напряжение в какой-то степени вырастает», — отметила она.

Тем не менее многие активисты помогают беженцам. Администрация города разослала письма с призывом об оказании помощи украинцам, в том числе материальной.