«Есть приказ, все слушаются». Российский блогер рассказал о жизни в США во время изоляции

В Лос-Анджелесе все стараются соблюдать изоляцию и не выходят из дома без необходимости. Блогер из России, который сейчас живет в США, дал интервью «360» на фоне пустующей Аллеи звезд в Голливуде.

«Есть приказ, что нельзя выходить из дома. Единственная причина, когда ты можешь покинуть дом, — если тебе необходимо что-то купить в магазине, либо необходима медицинская помощь тебе, детям или родственникам. На данный момент все слушаются», — рассказал Геннадий Котлярчук.

Он также рассказал, что первое время в Лос-Анджелесе были проблемы с поставками продуктов в магазины, но сейчас уже все наладили. «Магазины закрыты все, кроме продуктовых. Сейчас, может быть, каких-то продуктов не хватает, но основная часть есть», — сообщил блогер.

США занимают первое место в мире по количеству заразившихся коронавирусом. Число больных приближается к миллиону. В стране от инфекции погибли более 51 тысячи человек.

В Америке с 13 марта введен режим чрезвычайной ситуации. Безработица в США достигла рекордных показателей со времен Великой депрессии — ее уровень превысил 20%.