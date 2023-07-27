Мир 27 июля 2023, 01:10 «Есть несколько попаданий». Зеленский рассказал о последствиях обстрела Украины Зеленский заявил о нескольких попаданиях после атаки по Украине Официальный сайт Президента Украины

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Украинский лидер Владимир Зеленский в своем Telegram-канале прокомментировал обстрел страны вечером 26 июля. Он заявил, что есть несколько попаданий.

«Есть несколько попаданий, есть и падение обломков ракет», — сказал президент.

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Куда именно были попадания, Зеленский не стал разъяснять. Он также не уточнил, были ли повреждены какие-либо военные объекты.

Ранее стало известно, что на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. В нескольких областях — Киевской, Сумской, Житомирской, Львовской, Днепропетровской, Кировоградской и Хмельницкой — очевидцы сообщали о взрывах.

Telegram-канал «Политика страны» также заявил, что большое количество взрывов было слышно в городе Староконстантинове Хмельницкой области, где находится военная авиабаза.

В настоящий момент сирены воздушной тревоги работают на территории Кировоградской и Николаевской областей, а также на подконтрольной Украине части Херсонской области. Сообщается о взрывах в Харькове.