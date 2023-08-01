Мир 01 августа 2023, 17:50 «Есть ли смысл помогать Украине?» Поведение Зеленского разочаровало поляков Экс-министр Польши Ардановский: ситуация с украинским зерном навредила отношениям стран Официальный сайт Президента Украины

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Ситуация с поставками в Польшу украинского зерна начала серьезно вредить отношениям двух стран. Об этом изданию Fronda сообщил бывший глава польского Минсельхоза Ян Кшиштоф Ардановский.

«Меня очень разочаровали изменения в риторике политиков на Украине во главе с Зеленским. Польша защищает собственные интересы, а на нее порыкивают. Хотя мы оказали Украине серьезную помощь, даже большую, чем могли себе изначально позволить», — сказал он.

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Ардановский отметил, что Украина захотела закрепиться на рынке Евросоюза, воспользовавшись нынешней ситуацией.

«Поэтому отношение начало меняться. Фермеры в Польше стали думать о том, а есть ли какой-то смысл помогать Украине. Видимо, там ожидают, что мы полностью пожертвуем собственным сельским хозяйством», — добавил бывший глава ведомства.

Ранее министр польской канцелярии Марчин Пшидач заявил, что Украина не высказывает никакой благодарности за регулярную поддержку. После этого посла республики в Киеве Бартоша Цихоцкого вызвали в украинский МИД для дачи объяснений.