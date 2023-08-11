Мир 11 августа 2023, 07:43 «Есть ли предел цинизму». Посол России раскритиковал заявление Пентагона о кассетных боеприпасах Посол Антонов назвал цинизмом заявление Пентагона о целевом применении кассетных снарядов flickr

Читать 360tv в

Журналист Ростислав Журавлев погиб при атаке кассетными боеприпасами. Поэтому заявление Пентагона о том, что Вооруженные силы Украины использовали их надлежащим образом, циничны, заявил в Telegram-канале дипведомства посол России в США Анатолий Антонов.

«Есть ли предел цинизму пентагоновских функционеров, выступающих с подобными заявлениями?» — сказал он.

Реклама

Дипломат напомнил, что именно при атаке кассетными боеприпасами со стороны украинских военных 22 июля погиб Ростислав Журавлев. Однако Пентагон заявил, что ВСУ применяли их надлежащим образом. Анатолий Антонов призвал уточнить, что именно американские военные имели ввиду под этим определением.

США, так же как и Украина, по словам посла, понесли ответственность за гибель детей, политолога Дарьи Дугиной, военкора Владлена Татарского, обстрелы жилых домов, теракты на Крымском мосту и другой инфраструктуре, покушение на писателя Захара Прилепина. Анатолий Антонов напомнил, что именно западные страны вооружили киевский режим.