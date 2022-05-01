«Есть чем ответить». Спикер Госдумы предложил конфисковать активы западного бизнеса в РФ

России следует ответить зеркально и конфисковать активы зарубежных компаний, которые работают на территории страны. Эта мера будет актуальной в ответ на принятый палатой представителей США закон о передаче Украине замороженных активов компаний и граждан России, написал в Telegram-канале спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

«Правильно отвечать зеркальными мерами, конфисковать российские активы недружественных стран и направить на развитие страны», — написал Володин.

Спикер Госдумы напомнил, что Центробанк оценил стоимость западных активов на территории России более чем в 500 миллиардов долларов.

Также Володин подчеркнул, что заморозка активов россиян за рубежом никак не влияет на отечественную экономику.

«Виллы, яхты и другая собственность состоятельных граждан и так не работали на развитие экономики», — заявил он.

Ранее конгресс одобрил конфискацию российских активов, их будут продавать, а вырученные средства направят на военную помощь Украине.