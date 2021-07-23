ЕСПЧ принял жалобу России на Украину

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал жалобу России на Украину под номером 36958/21. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на коммюнике инстанции.

«Правительство Российской Федерации подало межгосударственную жалобу против Украины на основании статьи 33 (межгосударственные дела) Европейской конвенции о правах человека. Это первая межгосударственная жалоба, инициированная Россией. Эта жалоба была зарегистрирована под номером 36958/21», — приводит агентство текст заявления.

Накануне Россия подала в ЕСПЧ жалобу против Украины, в которой содержится обвинение в нарушении Европейской конвенции о правах человека. В документе есть несколько претензий. Среди них причастность украинских властей к гибели мирного населения, незаконному лишению свободы и жестокому обращению с людьми на Майдане, в Одессе и Донбассе.

Также российская сторона обвинила Украину в гибели людей при обстрелах сопредельной с РФ территории, в дискриминации русскоговорящего населения, в водной блокаде Крыма и других нарушениях.

Политолог Сергей Марков в разговоре с «360» объяснил, что основная цель документа — прорвать информационную блокаду вокруг преступлений украинских властей. Он усомнился, что ЕСПЧ сможет рассмотреть жалобу беспристрастно и без давления.