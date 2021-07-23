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    23 июля 2021, 18:31

    ЕСПЧ принял жалобу России на Украину

    Андрей Иванов

    Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал жалобу России на Украину под номером 36958/21. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на коммюнике инстанции.

    ЕСПЧ принял жалобу России на Украину

    «Правительство Российской Федерации подало межгосударственную жалобу против Украины на основании статьи 33 (межгосударственные дела) Европейской конвенции о правах человека. Это первая межгосударственная жалоба, инициированная Россией. Эта жалоба была зарегистрирована под номером 36958/21», — приводит агентство текст заявления.

    Накануне Россия подала в ЕСПЧ жалобу против Украины, в которой содержится обвинение в нарушении Европейской конвенции о правах человека. В документе есть несколько претензий. Среди них причастность украинских властей к гибели мирного населения, незаконному лишению свободы и жестокому обращению с людьми на Майдане, в Одессе и Донбассе.

    Также российская сторона обвинила Украину в гибели людей при обстрелах сопредельной с РФ территории, в дискриминации русскоговорящего населения, в водной блокаде Крыма и других нарушениях.

    Политолог Сергей Марков в разговоре с «360» объяснил, что основная цель документа — прорвать информационную блокаду вокруг преступлений украинских властей. Он усомнился, что ЕСПЧ сможет рассмотреть жалобу беспристрастно и без давления.