ЕСПЧ отказал Саакашвили в переводе из тюремной больницы в обычную

Страсбургский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказал в переводе заключенного бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили из тюремной больницы в обычную клинику. Об этом сообщил министр юстиции страны Рати Брегадзе.

«Вместо того, чтобы перевести его в гражданскую клинику государства, (Страсбургский суд. — прим. ред.) призвал сторону-заявителя прекратить голодовку», — написал Брегадзе в Facebook. Он также отметил, что грузинское правительство должно предоставить ЕСПЧ информацию о здоровье и безопасности заявителя до 24 ноября.

Суд обязал руководство страны информировать о состоянии здоровья Саакашвили и о всех проведенных медицинских вмешательствах, сообщил на брифинге адвокат Ника Гварамия, отметило РИА «Новости».

«Суд также постановил, что медицинское обслуживание должно быть обеспечено, даже если Саакашвили прекратит голодовку. Факт, что Саакашвили голодает, международно признан, и мы этому рады», — отметил юрист.

Михаила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Он является фигурантом ряда уголовных дел. Экс-президента Грузии перевели из Руставской тюрьмы в Глданскую тюремную больницу. Саакашвили заявил, что его избили после перевода в тюремную больницу. По словам политика, его повалили на землю, а затем стали бить по шее. После этого заключенного стали тащить за волосы. Он считает, что его хотят физически уничтожить.