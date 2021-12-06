ЕСПЧ не разрешил высылать попавших в Польшу мигрантов обратно в Белоруссию

Мигрантов, уже попавших на территорию Польши, нельзя высылать обратно в Белоруссию. Вердикт вынес Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), сообщило РИА «Новости» со ссылкой на решение инстанции.

По ситуации на польско-белорусской границе 198 заявителей подали 47 ходатайств о применении обеспечительных мер. Документы ЕСПЧ рассматривал с 20 августа по 3 декабря. Против Польши направили 44 запроса, остальные — против Латвии и Литвы.

«В большинстве заявлений <…> суд применил правило 39 и постановил, что заявители не должны быть высланы из Польши, если они действительно находятся на территории Польши», — отмечено в постановлении.

Речь идет о документах, в которых люди заверяли, что уже находятся в Польше, и просили не возвращать их обратно на белорусскую территорию.

В некоторых случаях ЕСПЧ обратился к правительствам с призывом обеспечить заявителей водой, едой и одеждой. Суд указал на необходимость оказывать мигрантам медицинскую помощь и при возможности предоставить им временное убежище.

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