ЕСПЧ не принял обвинения Грузии в адрес России по событиям в Южной Осетии

Согласно решению суда, Россия не может нести ответственность за инциденты, которые произошли в ходе отражения ее военнослужащими нападения грузинской армии на миротворческий контингент и гражданское население. Официальный Тбилиси настаивал, что российские солдаты нарушали конвенцию о защите прав человека и основных свобод.

«ЕСПЧ не установил ни одного случая нарушения российскими военнослужащими прав гражданского населения во время событий августа 2008 года», — отметил уполномоченный Российской Федерации при ЕСПЧ — заместитель министра юстиции Михаил Гальперин.

Не поддержал суд и обвинения Грузии о вторжении российской армии на территорию Южной Осетии 7 августа 2008 года, то есть до атаки грузинских военных на Цхинвал.

Российское ведомство не согласилось с некоторыми выводами ЕСПЧ. В частности, по вопросу ответственности Москвы за события в Южной Осетии и Абхазии после 12 августа 2008 года. Причастность российских военных к этим событиям установить не удалось. Рассмотрение этого дела в ЕСПЧ продолжалось 12 лет.

В августе 2008 года грузинские военные провели обстрел из установок «Град» территории Южной Осетии. после этого он атаковали и частично разрушили столицу региона Цхинвал. На помощь жителям пришли российские военные. До этого часть жителей республики приняли российское гражданство. Боевые столкновения продолжались пять дней и закончились вытеснением грузинских солдат из региона. Спустя несколько дней Москва признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Тбилиси суверенитет республик не признал до сих пор.