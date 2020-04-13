Эсминец ВМФ США зашел в Черное море
Американский эскадренный миноносец «Портер» зашел в акваторию Черного моря. Черноморский флот сопровождает иностранный корабль и следит за его действиями.
Об этом сообщил российский Национальный центр управления обороной.
В текущем году это уже второй заход иностранного судна в Черное море. В феврале эсминец ВМФ США Ross прошел через Босфорский пролив в акваторию Черного моря. Заход корабля попал на видео.
Соединенные Штаты объяснили этот заход стремлением поддерживать безопасность в регионе. Подчеркнув, что постоянные операции в Черном море играют решающую роль для обеспечения безопасности на море и свободы судоходства.