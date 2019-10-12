Эсминец США вошел в Черное море. Его сопровождают три российских корабля

Эсминец сопровождает российский фрегат «Адмирал Эссен», а также малые ракетные корабли «Вышний Волочек» и «Орехово-Зуево».

«Портер» вошел в южную часть черноморской акватории 12 октября. Он оснащен крылатыми ракетами «Томагавк» и противоракетами «Иджис». Корабль приписан к испанской военной базе в поселке Рота.

Ранее его заметили при прохождении пролива Босфор в Турции.

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Шестой флот ВМС США сообщил в Twitter, что целью «рутинного прохода» эсминца является «демонстрация нашей приверженности свободе судоходства в Черном море и наших обязательств перед партнерами по НАТО».

Вместе с другими американскими эсминцами, а также наземной системой ПРО «Иджис» в Польше и Румынии «Портер» является частью европейской системы противоракетной обороны.

Американские военные корабли в седьмой раз за год заходят в Черное море.

Согласно Конвенции Монтре, эсминец может находиться в черноморской акватории до 21 дня.