Эсминец США прибыл в порт Гданьска

В порт города Гданьск в Польше прибыл эскадренный миноносец USS Forrest Sherman ВМС США. Об этом сообщил телеканал TVN. Корабль должен обозначить американское присутствие в регионе.

«Американский эсминец USS Forrest Sherman <…> пришвартовался в порту Гданьска. <…> Как объяснили члены экипажа, целью визита является обозначение американского присутствия в регионе, однако в это время они хотят поближе познакомиться с нашей культурой и историей», — сказано в сообщении польского телеканала.

По данным СМИ, эсминец пробудет в Польше до конца марта. По словам командира корабля Метта Заблика, они прибыли в порт Гданьска с «рутинной целью» — обозначить американское присутствие в Балтийском море и заверить союзников по НАТО, что США «в состоянии быстро реагировать на любую потенциальную агрессию в регионе».

Заблик рассказал, что экипаж корабля планирует помочь Гданьску в оказании гуманитарной помощи беженцам из Украины, а также хочет ознакомиться с польской культурой и историей. В частности, матросы намерены посетить музей, основанный на месте бывшего немецкого концлагеря в Щтутове.

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