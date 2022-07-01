«Если вы смотрите это видео, я мертв». Блогер Алекс Technoblade ушел из жизни в 23 года от рака

Блогер Алекс Technoblade, снимавший ролики для YouTube по игре Minecraft, умер от рака. Об этом сообщил его отец, который выложил на канал сына видео с предсмертным письмом.

Юноше было 23 года. На видео отец блогера зачитал! текст целиком. Основную часть письма он наложил на запись игры в Minecraft. По словам мужчины, блогер попросил его зачесть сообщение перед поклонниками.

«Если вы смотрите это, то я мертв», — написал он в начале прощальной записки.

Также юноша поблагодарил поклонников за помощь его братьям и сестрам. Он сказал, что они смогут поступить в колледж, если захотят. Блогер отметил, что не будет влиять на их решение «со стороны мертвого брата».

На канал блогера подписано свыше 11 миллионов человек. На момент создания новости ролик с прощальным письмом Technoblade находилось на девятом месте среди роликов по видеоиграм во вкладке «В тренде» со всего мира.

Отец блогера сказал, что он долго обсуждал с сыном формат прощального видео. По его словам, одним из вариантов было личное обращение, но тогда юноше пришлось раскрыть себя.

Прощальное письмо блогер написал буквально за восемь часов до смерти. Отец юноши сказал, что ему тяжело дался этот шаг. Мужчине пришлось сказать сыну, что надежд на улучшение здоровья нет, и поэтому не стоит затягивать с прощанием с аудиторией.

«Он был самым удивительным ребенком, о котором можно было только мечтать», — сказал отец блогера.

Он отметил, что его сын сделал много хорошего для миллионов людей. По его словам, поддержка аудитории также много значила для его сына.

Мужчина рассказывал о последних часах жизни сына держа на руках собаку. В конце видео он вставил текст обращения от семьи юноши. В нем сказано, что блогер упорно боролся с болезнью. Он пытался победить то, что одолеть было невозможно.

«Храбрость моего сына на этом пути стала блестящим уроком для всех, кто был рядом с ним в это время», — подытожил отец юноши.