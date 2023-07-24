Мир 24 июля 2023, 07:44 «Если вы раздали все — это ужасно». Трамп оскорбил Байдена после слов о боеприпасах Республиканец Трамп раскритиковал Байдена за признание в нехватке боеприпасов у Пентагона РИА «Новости»

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США под руководством Джо Байдена раздали свой арсенал и оставили армию без боеприпасов. Еще хуже то, что президент признался в этом публично, развязав руки Китаю, КНДР и другим враждебным странам, заявил в интервью Fox News республиканец Дональд Трамп.

Он раскритиковал главного соперника на президентских выборах 2024 года и заявил, что Джо Байден со своими обязанностями не справился. Республиканца возмутило, что он сначала допустил раздачу союзникам американских боеприпасов, а затем публично признался в этом.

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«Мы все отдали. Если вы раздали все — это ужасно. <…> У нас есть человек, который… встал и сказал всему миру, что у нас нет боеприпасов. <…> Насколько глупым может быть кто-то, кто говорит такое?», — сказал политик.

Дональд Трамп заявил, что три года назад хранилища боеприпасов оставались заполненными до краев, а теперь опустели. Он заявил, что настало самое опасное время в истории, и предупредил об угрозе ядерной войны. Джо Байден, по словам республиканца, не понял, что натворил. Обнародование информации о проблемах Пентагона хуже, чем хранение секретных документов, сказал Дональд Трамп. По его словам, Китай, КНДР и другие враждебно настроенные страны смогут воспользоваться этим.