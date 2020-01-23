По словам инсайдера, ситуация спокойная. Люди живут в обычном режиме. Поскольку у китайцев скоро Новый год, то и в супермаркетах, и в салонах красоты, и в кафе много народа. Ожидаемая предпраздничная суета.

«Я разговаривала с местными, у них никакой паники нет, они относятся к этому, как мы в период гриппа. Типа да, грипп, опасно, но что поделать», — поделилась девушка.

Она добавила, что в зоне риска люди со сниженным иммунитетом, в частности пенсионеры и онкобольные. Местное телевидение советует носить маски, мыть руки, покупать продукты только в проверенных магазинах, а также не бывать в местах с большим скоплением людей и не есть диких животных. Имеются в виду дикобразы, ежи и змеи. Их мясо может быть заражено.

«По заявлению местных СМИ, если ты болен, то из страны тебя не выпустят. Присылают СМС: мойте руки как можно чаще, без масок не выходите на улицу», — обратила внимание корреспондентка.